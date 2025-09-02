Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde ağustos ayında açlık nedeniyle 185 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 14:38, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 14:39
Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nde kıtlığın yıkıcı etkilerinin arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ağustos ayında yetersiz beslenme nedeniyle 185 Filistinli yaşamını yitirdiği; bunun geçen aylara göre en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 12'si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nde 5 yaş altı yaklaşık 43 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 55 binden fazla hamile ve emziren annenin de yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Ayrıca hamile kadınlardan yüzde 67'sinin anemi hastası olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde mevcut göstergelerin riskli durumu ve acil müdahalenin sınırlı olmasının yanı sıra gıda ve tıbbi malzemelerin yetersiz olması konusunda uyarıda bulundu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

