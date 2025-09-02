Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
CHP'li Belediye Başkanı'nın evine molotofkokteylli saldırı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişi, ihaleye fesat ve örgüt kurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkıyor.

Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün

Beykoz Belediyesi'nde "İhaleye Fesat Karıştırma" Soruşturmasında Duruşma BaşladıSoruşturmanın Detayları

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve beraberindeki 22 şüpheli için "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında hesap günü geldi. Soruşturma, 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturan bir suç örgütünü kapsıyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, Köseler dahil 18 şüpheli tutuklama talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları

  • 13 şüpheli tutuklandı.
  • 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • 3 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fezleke ve İddianame

Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, 78 mal ve hizmet alım ihalesi incelendi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu olduğu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği belirtildi. Fezlekede toplamda 26 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan cezalandırılma talep edildi.

Alaattin Köseler Hakkında İstenen Ceza

  • "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"
  • "Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma"
  • "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık"
  • "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik"

Bu suçlardan dolayı Alaattin Köseler'in 67 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Duruşma Tarihleri ve Sanıklar

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında, mahkeme iddianameyi kabul etti. Tutuklu şüphelilerden Başkan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Metin Ülgey ve Fidan Gül'ün de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Duruşma Takvimi

  • Duruşmalar, yoğun sanık sayısı nedeniyle 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılacak.

Suç Örgütünün Yapısı

Yaklaşık 100 milyon liralık kamu zararı oluşturan suç örgütünün lider pozisyonunda Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş yer alıyor. Hiyerarşik olarak bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey bulunuyor. Örgüt üyeleri arasında Köseler'in danışmanları Eyüp Halit Beyazıt ve Gülten Tozanlı ile ihale verilen firmalarda görevli yetkililer de yer aldı.

Davanın Seyri

Şüphelilerin yargılaması, 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.


