Adana'da ortak olamadıkları kafeyi kurşunladılar: 6 tutuklama
Kozan ilçesinde bir kafeye ortak olmak konusunda anlaşmazlık yaşayan K.C.İ., yanındaki 5 kişiyle birlikte iş yerini kurşunladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polisin operasyonuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 09:22, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 09:30
Adana'nın Kozan ilçesinde K.C.İ., iddiaya göre ortak olmak istediği kafe sahibiyle tartıştı.
Tartışmanın ardından yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerini kurşunladı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.
GÖZALTINDAKİ 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis, olaya karışan K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.