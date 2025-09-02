CHP'li Belediye Başkanı'nın evine molotofkokteylli saldırı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı daireye molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonrası çıkan yangın, apartman sakinlerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay sırasında evde bulunan yaşlı çift yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin evin yerini önceden çevredekilere sorduğu, ardından balkona molotofkokteyli fırlattıktan sonra kaçtığı görüldü. Şüphelilerin kaçışı sırasında mahallelinin kovalamaya çalıştığı anlar da kayıtlara geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları en kısa zamanda yakalayacağız" dedi.

Olay sonrası bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Aras, "Kim yaptı, kim yaptırdı henüz belli değil ama bir an önce bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.



