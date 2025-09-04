İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Ana sayfaHaberler Yaşam

ETİMGEM Kursları Sayesinde 35 Öğrenci Üniversiteli Oldu

Etimesgut Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Etimesgut Gençlik Eğitim Merkezi (ETİMGEM) programlarıyla bu yıl da öğrencilerin başarılarına destek oldu. Üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 35 öğrenci, aldıkları eğitimle sınavı kazanarak hayallerine kavuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 11:30, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 14:27
Yazdır
ETİMGEM Kursları Sayesinde 35 Öğrenci Üniversiteli Oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, üniversite sınavında başarılı olarak çeşitli fakültelere yerleşen ETİMGEM öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Beşikcioğlu, gençlere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Moral ve Destek

Etimesgut Belediyesi, gençlerin akademik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak için yürüttüğü Etimesgut Gençlik Eğitim Merkezi (ETİMGEM) programlarıyla bu yıl da öğrencilerin başarılarına destek oldu. Üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 35 öğrenci, aldıkları eğitimle sınavı kazanarak hayallerine kavuştu.

Bu başarı, Atakent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen özel bir kahvaltı programıyla kutlandı. Programa Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Sosyal Destek Müdürü İsmail Açar ve belediye meclis üyeleri katıldı.

"Eğitim, Toplumun En Büyük Güvencesidir"

Kahvaltıda öğrencilerle sohbet eden Başkan Beşikcioğlu, onların sınav sürecinde yaşadıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları dinledi. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Beşikcioğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada üniversite hayatına adım atacak pırıl pırıl genç arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlar, stresli ve uzun bir sürecin ardından önemli bir başarı elde ederek yeni bir başlangıç yapıyorlar. Atatürk'ün 'Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır' sözünde vurguladığı gibi, eğitim ve öğretmenlerimiz toplumumuzun en büyük güvencesidir. Bizler de kurslarımızda nitelikli, çağdaş ve öğrencilerimizi başarıya taşıyacak eğitim modellerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Öğrencilerin Başarıları Kutlandı

Programda, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkma becerilerini geliştirdikleri, akademik olarak donanımlarını artırdıkları ve özgüven kazandıkları vurgulandı. Öğrenciler, Başkan Beşikcioğlu'na destekleri için teşekkür ederek üniversite yaşamına adım atmadan önce moral buldu.

ETİMGEM'in Başarıya Büyük Katkısı

Etimesgut Belediyesi'nin eğitim vizyonu doğrultusunda hizmet veren ETİMGEM, uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen kurslarla her yıl yüzlerce gencin akademik başarısına katkı sağlıyor. Belediye, bu programlarla gençlerin yalnızca sınavlara değil, aynı zamanda hayata hazırlanmalarına da destek olmayı sürdürüyor.

