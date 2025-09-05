Özel okul zammında hesap değişti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...

Suç örgütleri sosyal medyada tetikçi arıyor; çocuklar ise düşük ceza nedeniyle bu işler için tercih ediliyor. Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin liraya kadar çıkıyor. Gençler lüks yaşam vaadiyle suça sürükleniyor...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 08:39, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 08:41
Yeni nesil suç örgütleri suç yelpazelerini her geçen gün biraz daha artırırken, bazı sosyal medya uygulamaları da adeta bu işlerin yuvası haline geldi.

Hırsızlıktan uyuşturucu satışına, cinayetten gaspa birçok suç için tetikçiler artık sosyal medya üzerinden aranıyor. Öyle ki, bazı uygulamalarda pazarlıklar dahi yapılıyor.

FİYAT İŞE GÖRE DEĞİŞİYOR

10 bin liraya iş yeri kundaklama, 40 bin liraya mekan kurşunlama, 200-300 bin liraya adam öldürme... İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

MESAJ GRUPLARINDA SIKI PAZARLIK

NTV'nin haberine göre; 'tetikçilik' için özel mesajlaşma grupları üzerinden sıkı pazarlıklar yapılıyor ve saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor.

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan'a göre çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90'ı aslında çetenin içinde yer almıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme..." dedi.

NEDEN ÇOCUKLAR TERCİH EDİLİYOR?

Öte yandan çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni var.

Gökhan Turan buna ilişkin de şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Ondan dolayı cezayı 4'te 3 oranında indiriyor. Yani siz bir cezadan 4 yıl hapis alsanız 1 yıl size ceza geliyor 1 yılında infaz kanununa göre yatarı yok."

