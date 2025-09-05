Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacağını bildirdi. Uraloğlu, "Yeni metromuz, Kocaeli'nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Hattı'nda hizmet verecek" ifadesini kullandı. Uraloğlu, projenin ilk etabının Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçeceği ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını katederek kent merkezine ulaşacağını belirtti. Projenin, kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacağını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

GÜNLÜK YOLCU HEDEFİ 500 BİN

"İlk yılında günde 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Projede, dev kazı makineleri (TBM) kullanılacak. Toplam 58,2 km'lik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. İlk 2 TBM'nin montajını tamamladık. Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde bu 2 TBM ile kazılara başlayacağız. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarını Nisan 2027'de, tüm kazıları ise Nisan 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz."