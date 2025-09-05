'Yenidoğan Çetesi' Davasında duruşma ertelendi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanıktan 6'sı hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

'32 CELSEDİR DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK'

Nigar Kubilay'ın avukatı beyanında, "Bizim müvekkilimiz suçsuzdur adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 32 celsedir değişen hiçbir şey yok. Deliller şaibelidir ve ATK raporu, gerek usul gerek içerik açısından hukuka aykırıdır" dedi. Enginar Molla'nın avukatı ise, "Her ne kadar ATK raporunda müvekkilimin epikriz raporu yazdığı söylense de tape kayıtlarında Molla'nın epikriz yazmadığı bellidir. Bunun dışında raporda çıkan aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Beraatini talep ediyoruz" diye konuştu. Tutuklu sanık Ali Dirik'in avukatı ise, "Kamuoyuna yansıyan bilgi, bir grup insanın para kazanmak için bebek öldürdüğü bilgisi. Ancak bu bir akıl tutulmasıdır. ATK raporu birçok hata içeriyor bilirkişi raporuyla aynı şeyi yazmışlar" ifadesini kullandı.

'BURADA BİRİSİNE BİR ŞEY OLSA YARDIM EDECEK DOKTOR YOK HEPSİ TUTUKLU'

Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Bu rapor yok hükmündedir. Yargılanma süreci adli trajediye dönüştü. Zeki Bey savunma yaparken yakarış noktasına geldi çünkü bu kişiler psikolojik olarak yok edildi. Buradaki insanların tek bir umudu var o da sizsiniz. Savcı, ilk mütalaasında 'aralarında savcı tehdit eden bir sanık olduğu için tutukluluk devam' kararı istedi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mustafa Kemal Zengin ve bu dosya ayrıldı. Ayrıca dosyada 'bebekler için aileden de para alındı' diyor ancak bu yalandır. Bebeklerden birinin ailesine para iade edilmiş diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane, parayı kendi cebinden ödedi. Mehmet Gürül'ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli şeyler var. Ayrıca dosyaya 'Şikayet var' isimli siteden yorumlar koyulmuş dosyaya. Bunu neye göre yapıldığına dair bir fikirim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevinden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden insanlar. Bunlar kayıtlarda mevcuttur, nasıl katil bunlar? Mesaj kayıtlarına bakınca örgüt diye lanse edilen kişiler devlette memur olmak için KPSS çalışan basit insanlar" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, kalan avukat beyanlarının alınması ve ara karar verilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.