Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisinin satışı yasaklandı. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 15:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 15:12
Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimler aralıksız sürerken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.
SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.
YASAKLANMA NEDENİ
Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün yasaklanma nedeni çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarının bulunmaması gösterildi.