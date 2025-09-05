Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 19:27
Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.