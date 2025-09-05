Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.