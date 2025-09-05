Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre, eylül ayı PPK kararı için beklentilerin medyanı, faizin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Toplam 26 ekonomistin katıldığı ankete göre, ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan indirim beklerken, 3'ü 250 baz puan , 5'i ise 300 baz puan indirim öngördü.

