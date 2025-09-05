Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin 11 Eylül'deki toplantısında politika faizinin yüzde 41'e düşürülmesini öngörüyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.
Toplam 26 ekonomistin katıldığı ankete göre, ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan indirim beklerken, 3'ü 250 baz puan, 5'i ise 300 baz puan indirim öngördü.
Anket sonuçlarına göre, eylül ayı PPK kararı için beklentilerin medyanı, faizin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.
Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e düşürülmüştü.