Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya üzerinde 2 yılda bu kadar kısa bir süre içerisinde 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, eşzamanı 3 bin 481 şantiyede çalışacak 200 bin mimarı, mühendisi ve işçisi ile bu kadar kısa bir zamanda bu inşaatları bitirecek bir devlet yoktur. Şu an saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir teslim edilmektedir" dedi.

Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci afet konutun kura çekimi ve anahtar teslim tören öncesi Malatya'da konut ve iş yerlerini yerinde inceleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Malatya'nın yarın tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem bölgesi 11 ilde bitirdiğimiz 300 bininci konut anahtarını büyük bir coşku ile Malatyalı hemşehrilerim ile beraber depremzede kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. 11 ildeki vatandaşlarımızın heyecan ve mutluluğuna şahitlik ediyor olacağız" dedi.

'SAATE 23, GÜNDE 550 KONUT BİTİRİLMEKTEDİR'

Teslim edilecek 300 bin konutla birlikte söz verilen 453 bin yuvanın yüzde 70'ini yarın teslim etmiş olacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Depremde evi ağır hasar gören ve yıkılan vatandaşlarımızdan, her 3 depremzede kardeşimizden 2'sinin evini 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamış ve teslim etmiş olacağız. Ve tabii inşallah söz verdiğimiz gibi de yılsonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza konut ve işyerlerini teslim ediyor olacağız. Ülkemizle, devletimizle ve milletimizle gurur duyuyoruz. Çünkü dünya üzerinde 2 yılda bu kadar kısa bir süre içerisinde 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, eşzamanı 3 bin 481 şantiyede çalışacak 200 bin mimarı, mühendisi ve işçisi ile bu kadar kısa bir zamanda bu inşaatları bitirecek bir devlet yoktur. Şu an saatte 23, günde 550 konut bitirilmektedir teslim edilmektedir" dedi.

Konut ve iş yerlerinin yanı sıra eğitim ve altyapı anlamında yürütülen ve bitirilen projelere değinen Bakan Kurum, "11 ilimizde sadece konut üretimi değil. Her anlamda çevre ve şehircilik devrimi yapıyoruz. Çarşı, cami, dükkan, alışveriş mekanları, meydanlarıyla, tarihi mekanların ihyası ile yine depremde bölgede hasar gören okulların yeniden yapılması ile birlikte topyekün bir kalkınmayı ve şehircilik hamlesini yürütüyoruz. Bu kapsamda millet bahçeleri ile beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın projeleri ile birçok sosyal donatıyı da beraberinde yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 56 okul inşasını tamamladı ve 85 okulumuzun inşası olanca hızıyla devam ediyor. Yarın 12 okulumuzun açılışını da konutlarımız ve altyapı projelerimiz ile birlikte tamamlıyor olacağız. Deprem bölgesi 11 ilimizde altyapı çalışmalarımızda olanca hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapıyı da şehirlerimize kazandırıyoruz. Yarınki coşkuya, 300 bininci konutumuzun teslimine bütün Malatya'yı ve depremzede kardeşlerimizi davet ediyoruz. Yarın konutlarını teslim edeceklerimiz vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

