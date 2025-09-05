Ölümlü kazaya karışan hakim tutuklandı

Kaza, 3 Eylül Çarşamba günü Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim V.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile aynı yönde seyir halindeki B.C.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan B.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan hakim V.İ. ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.