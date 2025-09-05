Gaziantep'te hijyensiz salça üretimi yapan işletme kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yürütülen denetimler sonucunda sağlıksız koşullarda salça üretimi yaptığı belirlenen bir işletmeye müdahale etti.

Denetim ve yaptırım süreci

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kontrol görevlilerinin denetiminde işletmenin gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine işletmenin faaliyetleri durduruldu, üretimde kullanılan salça ve domates posaları imha edildi.

Vatandaşlara çağrı

Açıklamada, halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı ve mevzuata aykırı üretim faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşlara şüpheli gıda üretimlerine karşı "ALO 174 Gıda Hattı"nı aramaları çağrısı yapıldı.