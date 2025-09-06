Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddiasıyla 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler'in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Köseler için verilen tahliye kararı itirazı kabul edildilirken, yeniden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma", ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Köseler'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

26 Sanık dün duruşmanın üçüncü gününde Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.