Öğretmenlere Başkonsolosluklar tarafından verilen başarı belgeleri geçerli sayılır mı?

Bu görüş, "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge"nin ilgili maddelerine dayanarak hazırlandı.

Başarı Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar Kimler?

Yönergeye göre, başarı belgesi verme yetkisi belirli makamlara ait. Bakanlık personeli için bu yetki Bakana, il içindeki personel için Valilere ve ilçe içindeki personel için Kaymakamlara verilmiştir.

Üstün Başarı ve Ödül Belgelerindeki Yetki Dağılımı

Üstün başarı belgesi verme yetkisi de benzer şekilde belirlenmiştir. Merkez ve yurt dışı teşkilatındaki personel için Bakan, il içindeki personel için Vali ve ilçe içindeki personel için Kaymakam yetkili makamlar olarak sıralanıyor. Ödül verme yetkisinde ise merkez ve yurt dışı teşkilatında Bakan, il içinde ise Vali yetkilidir.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin o maddeleri;

"Başarı belgesi verecek makamlar

Madde 8- (1) Başarı belgesi; bakanlık personeline (merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün başarı belgesi verecek makamlar

Madde 9- (1) Üstün başarı belgesi; merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir."

Başkonsolosluk Belgeleri Üstün Başarıya Esas Olabilir mi?

Yayınlanan görüşe göre, başarı belgeleri hakkında geçerlilik değerlendirmesi yapan Devlet Personel Başkanlığı'nın (Mülga) 16.07.2012 tarihli ve 9449 sayılı görüşü de dikkate alındı

Bu görüşe göre, yönergede belirtilen makamlar dışında verilen belgeler, üstün başarı belgesi verilmesinde dikkate alınamayacağı belirtiliyor. Bu durum, Başkonsolosluklar tarafından verilen belgelerin üstün başarı belgesine esas teşkil edemeyeceği sonucunu doğurmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR