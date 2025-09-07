Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası

İstanbul Çatalca'da 2 Mart'ta yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki Kerem Demir (37), çocuklarına ait solunum cihazını teslim etmek için buluştuğu eşi Gamze Demir'e (37) aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Gamze Demir'in vücudunda kemik kırıkları oluştu ve Adli Tıp raporuna göre yaralanması basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikteydi.

İddianame ve Suçlamalar

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın aracıyla kasıtlı olarak eşine çarptığı ve üzerine atılı "eşe karşı silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçunu işlediği belirtildi.

Ceza Talebi ve Dava Süreci

Sanık Kerem Demir'in, yaralamanın ağırlığı dikkate alınarak 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava süreci başladı.