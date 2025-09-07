Çoban krizi büyüyor: Bir aylık ücret 130 bin TL'ye çıktı

Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çoban krizi büyüyor: Bir aylık ücret 130 bin TL'ye çıktı

Çoban ücretlerindeki fahiş artış üreticiyi zor durumda bıraktı. Tunceli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 14:32, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 14:34
Yazdır
Çoban krizi büyüyor: Bir aylık ücret 130 bin TL'ye çıktı

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Durum böyle olunca üreticiler büyük sorun yaşamaya başladı, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını dile getiren üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti. Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber