Galatasaray'dan Vedat Muriqi sürprizi

Galatasaray'ın Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken sakatlık ve formsuzluk ihtimallerine karşı alternatif bir golcü arayışı başladı. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi.

Futbolcu menajeri Tahsin Koca , Galatasaray'ın La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriq i'i transfer etmek istediğini iddia etti.

Radyospor'a konuşan Tahsin Koca, "Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var" ifadelerini kullandı.



