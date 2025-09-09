Türkiye'yi bekleyen elektrik kesintisi riski OVP'de

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) , Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek Türkiye'nin de benzer risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Dün açıklanan OVP'de enerji güvenliği, programın en önemli başlıkları arasında yer aldı.

MİA, enerji güvenliğinin sadece teknik bir konu değil, doğrudan ulusal güvenlik meselesi olduğunu, enerji depolama sistemleri ve şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretim kabiliyetinin artırılmasını önermişti.

OVP'de ise bu öneriler somut bir şekilde yer buldu.



