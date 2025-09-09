Togg'a Euro NCAP'ten 5 yıldız

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025, bu yıl Türk otomotiv sektörü için tarihi bir dönüm noktası oldu.

Türkiye'de üretilen markalar, fuarın en çok konuşulanları arasına girdi. Yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, Avrupa pazarına adımını Münih'ten atarken, dünya lansmanını yaptığı yeni modeli T10F ile büyük ilgi topladı. Ve aynı zamanda T10X'i de satışa çıkardı. Almanya'da ilk kez resmi olarak sahne alan Togg, tamamen elektrikli fastback modeli T10F'in dünya prömiyerini Münih'te gerçekleştirdi.

Daha gelmeden Avrupa standartlarında yapılan Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan model, Türkiye için de resmen yeni bir dönemi başlattı.

T10F MODELİ KURASIZ SATIŞA ÇIKACAK

Togg T10F Türkiye pazarına 15 Eylül 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Model sonrasında Avrupa'da da satışa açılacak.

Sedan fastback modelin Avrupa ön siparişi 29 Eylül'de başlayacak. Aynı zamanda markanın ilk göz ağrısı olan T10X'in de satışına başlanacak. Satış daha önce T10X'te olduğu gibi çekiliş ile olmayacak. Sipariş üzerine satış gerçekleşecek. Ayrıca, T10F'in yeni dış renkleri 'Urla' ve 'Mardin' de Türkiye'nin güzelliklerinden ilhamla tasarlandı.

T10F tıpkı öncülü T10X gibi Togg'un dijital platformu Trumore ile bağlantılı bir deneyim sunacak. Kullanıcılar Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

SEDAN MODEL 3 DONANIMLA GELDİ

Yeni sedan model, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip olacak.

V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker). 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km'ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km'ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşıyor.

KÜRESEL REKABETTE ARTIK VARIZ

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş da, 'Bir otomobilden fazlası' için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa'da da güçlü bir değer oluşturacağımıza inanıyoruz."