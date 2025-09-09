Tarımsal gıda sektöründe 400 bin dolar hibe!

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Türkiye'ye tarımsal gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah dönüşümü projesi için hazırlık için 400 bin dolar hibe sağlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası anlaşmaya göre hibe, Türkiye'de istihdam yaratılması için tarımsal gıda değer zincirinin modernizasyonuna yönelik koşulların güçlendirilmesi için tasarlanan projede kullanılacak.