Zeytinyağında yeni sezon öncesi fiyatlar fırladı!

Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
Genç Sağlık Sendikası'ndan promosyon çağrısı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
Hac ön kayıt süresi uzatıldı!
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
4 büyükşehir için yeni karar: Simit zammı ertelendi
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Polis okullarında FETÖ operasyonu! 16 gözaltı
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
Servisler yola çıktı, İstanbul'da trafik çilesi geri döndü!
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
'Ekonomi düzelmeden seçime gidemeyiz'
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Okullara 70 bin temizlik personeli alınacak
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Polis merkezine silahlı saldırı güdümlü eylem mi?
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Yurt dışı çıkış harcı yükseltildi
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturması
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Togg'un sedan modeli ön siparişe açılıyor
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
68 yıllık dava sonuca bağlandı: Arazi 100 mirasçıya pay edildi
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 oldu
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
Aile ve Gençlik Fonunda destek tutarları artırıldı
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor iddiası
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Erdoğan: Hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değil
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Zeytinyağında yeni sezon öncesi fiyatlar fırladı!

Zeytinyağında rekolte düşüşü ve stok azlığı fiyatları hızla artırdı. Sanayicinin elinde yağ kalmadı. Uzun süredir litresi 150 lira seviyelerinde seyreden zeytinyağı üretici fiyatları, son günlerde 240 liraya kadar çıktı. Sektör temsilcileri, yaklaşan sezonun "yok yılı" olacağına dikkat çekerek, fiyat artışlarının bu nedenle yaşandığını ifade ediyor. Yeni sezonda neler yaşanacak?

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 09:33, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 09:48
Yazdır

Zeytinyağında yeni ha-sat sezonuna bir ay ka-la piyasada hareketlilik arttı.

İç piyasada zeytinyağı-nın litresi üreticide son bir ay-da 150 liradan 240 liraya yük-selirken, uluslararası piyasada fiyatlar 3,4 dolardan 4,4 dolara çıktı. Fiyatlardaki artışı DÜN-YA'ya değerlendiren sektör temsilcileri, yaklaşan sezonun "yok yılı" olmasının ve kalite-li zeytinyağı ihtiyacının etkili olduğunu belirtti. Temsilciler, geçen yıldan kalan 200 ile 250 bin ton zeytinyağının bulundu-ğunu hatırlatarak, bu ürünün ne kadarının kaliteli, hijyenik ve ihracata elverişli olduğunu ancak yeni sezonda yapılacak analizlerle netlik kazanacağını belirtiyor.

Edremit Körfezi'nde kaliteli natürel sızmanın litresi 240 TL

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, önümüzdeki se-zonun yok yılı olacağının tah-min edildiğini belirtti. Bu yıl rekoltenin ön tahminlere göre geçen yıldan anlamlı miktarda düşük olmasının öngörüldüğü-nü ifade eden Tan, Eylül sonun-da rekolte tahmin raporunun hazırlanacağını ve sonuçların açıklanacağını söyledi. Geçen yılın rekor üretim yılı olduğu-nu hatırlatan Tan, bu yıl ise an-lamlı bir düşüş beklediklerini kaydetti.

Rekoltedeki gerileme beklentisinin ve kaliteli zeytin-yağına olan taleplerin fiyatları şimdiden yukarı çektiğini ifa-de eden Tan, "Bugünden yarı-na zeytinyağı almak isteyenle-rin sayısı arttı. Sanayiciler de hem ihracat hem de iç piyasa için kaliteli yağ alımı yapmaya çalışıyor. Bu durum da fiyatları yükseltiyor. Edremit civarında zeytinyağının litresi 240 lira-ya kadar çıktı. Fiyat bir dönem 150 liraya kadar gerilemişti. 240 liraya çıkması yaklaşık bir ay içinde gerçekleşti" dedi.

"Fiyatların geri gitmesi aşırı bolluğa bağlı"

Zeytinyağındaki fiyat artış-larının spekülatif olmaktan zi-yade önümüzdeki sezonun yok yılı öngörüsü ve kaliteli zey-tinyağı ihtiyacı olduğunu be-lirten Tan, artan maliyetler-le de fiyatların geri gitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tan, böylesi ortamda sektörün önemli problemi olan ve sayı-ları artarak devam eden taklit veya tağşişli 5 litrelik ürünle-rin 650 lira ile 1.000 lira arasın-da satıldığını, bunun da açık-lanan resmi listelerde yer al-dığını ifade etti. Tan, işçilik ve girdi maliyetlerinin geçen yı-la göre yüzde 100 arttığını vur-gulayarak, "Fiyatların geri git-mesi ancak çok aşırı bir bol-lukla mümkün olabilir. Ama bu yıl öyle bir durum yok. Zeyti-nin doğası gereği bir yıl var yılı, bir yıl yok yılıdır.

Geçen yıl re-kor üretim yaşandı, bu yıl dü-şüş olması normal. Depolarda geçen yıldan kalan yağlar da bulunuyor. Yeni sezon zeytin-yağına ise bir ilgi olacağı kesin. Mutfakta zeytinyağı kullanan-lar yağlarını şimdiden bol bol alsınlar. Zeytinyağı dünyanın en sağlıklı yağıdır!

Zeytinyağı-nın mutfaklarımızda daha faz-la yer bulmasının tam zamanı. Geçen yıldan devreden zeytin-yağları ve bu yılki üretimle iç piyasa ihtiyaçlarımız karşıla-nabilir.

İhracatta ise özellikle markalı ve ambalajlı ihracata teşviklerin yeniden sağlanma-sı, dökme zeytinyağında da ih-racat kısıtlamasına gidilme-mesi gerekir." dedi. Tan, "Önü-müzdeki sezonda fiyatlar yine dünya konjonktüründen etki-lenecektir. Son dönemde ulus-lararası piyasalarda tonda 200 euroluk bir artış görüldü. İs-panya'da zeytinyağı fiyatları-nın 4,4 dolara kadar çıktı, an-cak daha önce 3,4 dolara kadar gerilemişti" bilgisini verdi.

Fiyat artışı son dönemde hızlandı

Zeytinyağında son dönem-de fiyat artışlarının hızlandı-ğını belirten Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise, "Piyasada yağ kalmayınca fiyat da yukarı çık-maya başladı. Üretici piyasayı takip ediyor, fiyat yükselmeye başlayınca satışa çıkıyor. Fiyat hareketleri tamamen arz-ta-lep dengesinden kaynaklanı-yor. Burada ekonominin gerçek kuralları işliyor.

Eğer elimizde-ki stoku kayıt altına almazsak hem üretici hem de tüketici açı-sından şok fiyatlarla karşılaş-maya devam ederiz" açıklama-sında bulundu. Çetin, 10 ortak oda ile birlikte zeytinyağında li-sanslı depo kurulması için ça-lışmalar yürüttüklerini hatırla-tarak, bu sistemin fiyat regülas-yonu sağlayacağını vurguladı. Lisanslı depo için tüm izinle-rin alındığını açıklayan Çetin, "Özellikle lisanslı depoya ürün koyma konusunda ciddi bir ta-lep var. Bu projeyi başarırsak Türkiye'de fiyat dalgalanmala-rı sona erecek ve belli bir fiyat standardına gidilecek" dedi.

"Kayıt için litre başına 50 lira destek verilsin"

Zeytinyağında geçen yıldan devreden stok miktarının yaklaşık 200-250 bin ton seviyesinde olduğunu ileten Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, fiyat artışlarını önlemek amacıyla ihracatta kısıtlamalar getirildiğini hatırlattı.

"Kutu ihracatımız çok az, ihracatın büyük kısmı varille yapılıyor" diyen Çetin, "Kısıtlamalardan dolayı çok fazla ihracat gerçekleşmedi. Geçen yılın yağının en az yarısının depolarda olduğunu tahmin ediyoruz. Lisanslı depoyla bunların tamamını kayıt altına alacağız. Öte yandan üretici desteklerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda dönüm başına destek veriliyor.

Bunun yerine litre başına üretime destek verilmesi gerekiyor ki bütün yağlar kayıt altına alınsın. Böylece elde edilecek vergi geliri, verilen primin çok üzerinde olur. Üretici sattığı fiyatın üzerine devletten prim alarak daha iyi kazanç sağlar, yağa zam yapmaz. Tüketici de ürüne daha uygun fiyatla ulaşır. Destek miktarının litre başına en az 50 lira civarında olması gerekiyor ki piyasada denge unsuru oluşsun" dedi.

"Sanayicinin elinde yağ kalmadı"

Ahmet Çetin, bu yılki rekolte tahmininin geçen yılın yarısı kadar öngörüldüğünü belirterek, yok yıllarında rekoltenin düştüğünü, ayrıca bu yıl mevsimin oldukça kurak geçtiğini söyledi. Depolarda geçen yıldan kalan yağların bulunduğunu aktaran Çetin, düşük fiyatlar nedeniyle üreticinin elindeki yağı satmadığını iletti. Ancak son dönemde piyasada yağın azaldığını aktaran Çetin, "Yeni hasat dönemine yaklaşık bir ay var. Şu anda piyasada yağ yokluğundan dolayı arz daraldı. Sanayicinin elinde de yağ kalmadı. Sanayici genelde stok olarak çiftçiyi kullanır, ihtiyaç duydukça piyasadan alır. Bu durum fiyatlarda artışa ve dalgalanmaya yol açıyor" diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber