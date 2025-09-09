Afyonkarahisar'da rüşvet operasyonu: 9 kişi tutuklandı!
Afyonkarahisar'da eğlence mekanları ve kıraathanelere yapılan rüşvet operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Eylül 2025 10:11, Son Güncelleme : 09 Eylül 2025 10:21
Afyonkarahisar'da polisin eğlence mekanları ve kıraathanelere düzenlediği rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dazkırı, Dinar, Başmakçı ve Evciler ilçelerindeki eğlence mekanları ve kıraathane işletmecilerinden rüşvet alındığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.
3 ay süren planlı çalışmanın ardından eş zamanlı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Dinar Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.