Berra'yı kreşte ölüme götüren ihmaller zinciri!

Bursa'da 4 yaşındaki Berra Dizi'nin kreş havuzunda boğularak yaşamını yitirdiği olayda, acılı aile kızlarının ihmal sonucu öldüğünü savunuyor.

HAVUZDA BOĞULDU

Bir senedir aynı kreşte eğitim gören Berra Dizi, yaz tatiliyle birlikte aynı kreşte yaz okuluna devam etti.

Berra, 12 Ağustos 2025 tarihinde kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu.

Suda ne kadar kaldığı halen bilinmeyen Berra'yı sudan çıkaran kreş çalışanları ilk müdahalesini orada yapmak istedi.

YEDİNCİ GÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik kız oradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Berra'nın minik kalbi yedinci günün sonuna durdu.

Berra Dizi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

"NÖBET GEÇİRDİ" İDDİASINA RET

Berra'nın anne ve babası kızlarının herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını belirterek, suda nöbet geçirdiği iddiasını reddetti.

Berra'nın babası İsmail Dizi, Kızımın tomografideki halini gördüm. Bir saat sonra da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'ne sevk ettiler. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne getirildiğinde kızımın ciğerleri iflas etmişti." dedi.

Küçük kızın vücudunun boğulma kaynaklı olarak şiştiğini anlatan acılı baba, "Çocuğumuzun suda ne kadar bir sürede kaldığı beli bile değil. Okulun bize söylediği 30 saniye. Fakat biz doktorlarla konuştuğumuzda iki ila beş dakika arasında bir suda kalma süresinin olabileceğini söylediler." ifadelerini kullandı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Berra'nın yaşamını yitirdiği olayın yaşandığı etkinliğin yapıldığı havuzun kaçak olduğunu öne süren Dizi, "Yönetmelikte çocuk havuzlarının yüksekliği 50 santimetre olması gerekiyor fakat okulun bilirkişi raporuna göre havuzun içerisi 91,5 cm yüksekliğinde su dolu. Durum böyleyken yüzme hocasının sertifikasının olup olmadığı belli değil." dedi.

Yönetmeliğe göre çocuk havuzlarında can kurtaran olması gerektiğini ancak olay anında can kurtaran olmadığını anlatan Dizi, ihmaller zincirini şöyle anlattı:

"Havuzun yan taraflarında simit kolluk gibi yüzme ekipmanları olması gerekirken bunlar bulunmuyor.

Havuzun kenarları kaymaz malzemeden yapılması gerekirken bir çoğu kayan malzemeden yapılmış. Öğretmenin biri çocuğa müdahale etmeye giderken kayıp düşüyor.

Güvenlik kameralarında bu mevcut. Şu anda konular savcılık tarafından araştırılıyor ve biz sorumlu kişilerin tutuklu yargılanmasını talep ettik. Fakat tutuklu yargılanmıyorlar."

ÖĞRETMENLERİN İFADELERİNDEKİ TUTARSIZLIKLAR

Sağlık görevlisi olarak çalışan anne Beyza Turan ise kızı Berra için adalet istedi.

Sağlıkçı olarak olayla ilgili kafasında bir sürü soru olduğuna işaret eden Turan ise olayı şöyle anlattı:

"Kızım sudan çıkarıldığında bana suni teneffüs yapıldığı söylendi. Daha öncesinde ise bir koordinatör öğretmen Berra'nın nöbet geçirdiğini söyledi. Kızımın herhangi bir nöbet geçmişi yada nöbet geçirebilecek bir hastalığının bulunmadığını karşı tarafa söylediğimde telefon kapandı.

Ben bu suni teneffüsün yetersiz olduğunu, suni teneffüsü yapan kişinin geçerli ilk yardım belgesinin olmadığını düşünüyorum. 112 acil sağlık ekiplerine yanlış bilgilendirilme yapıldığını tahmin ediyorum.

Çok fazla ihmal var ve bu kadar ihmale rağmen bu okul halen açık ve eğitim öğretime devam etmekte. Ne zaman kapatılacak? Kaçak havuzun işletmesi ne zaman durdurulacak?"

"KOLLUKSUZ GÖNDERİN" DİYE MESAJ ATMIŞLAR

Kızı Berra'nın yüzme bilmediğini ancak buna rağmen okuldaki öğretmeninin veli grubundan mesaj atarak okula kolluksuz gönderilmesini istediğine dikkat çeken Beyza Turan, "Bunun üzerine o gün kolluklarını yanına vermedik. Ne kolluk ne simit hiç bir şey yoktu çocukta. Daha önce hep kolluk kullanıyordu. Kızım daha suyun üzerinde bile duramıyordu. Kollukları takılı olsaydı bunlar yaşanmayacaktı." diye konuştu.

KAÇAK HAVUZA FAALİYET ONAYI

Devam eden soruşturma kapsamında 4 yaşındaki Berra'nın yaşamını yitirdiği kreş havuzu ile ilgili İnegöl Belediyesi'nin havuzun kaçak olduğunu belirten belgeleri savcılığa sunduğu, havuzun ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Yine savcılığın talebi üzerine İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda ise müdürlüğün imar ruhsatı olmayan havuzun yapımına faaliyet onayı verdiği ortaya çıktı.



