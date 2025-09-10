Muş'taki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e çıktı
MUŞ'un Bulanık ilçesinde Derar Koca (61) ve Şeref Arslan'ın (47) yaşamını yitirdiği kavgada yaralanan Burhan Koca da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
İlçe merkezinde dün öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Öte yandan kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.