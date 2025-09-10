Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Annesini ve kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde annesi ve üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 18:20, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 18:20
Yazdır

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.

Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin oğlu M.İ.G.'nin (17) işlediğini tespit etti. Anne ve üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldüren M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önce annesini, ardından üvey kardeşini öldürdü

Yapılan araştırmada, zanlı M.İ.G.'nin, Dursune Bilgili'nin 2017 yılında vefat eden ilk eşi Y.G.'den olan oğlu olduğu öğrenilmişti. Annesi ve üvey kardeşini öldüren 17 yaşındaki M.İ.G.'nin, ifadesinde ise annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia ederek, cinayetleri de olay günü babasına yine hakaret etmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenilmişti.

