Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti

AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hataylı bir depremzede, tapuda depo olarak gözüken evinin hak sahipliğini KDK ve AFAD işbirliğiyle kazandı. Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile desteklenen başvuru, dostane çözüm yöntemiyle olumlu sonuçlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 12:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 12:55
Yazdır
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir depremzedenin, taşınmazına ilişkin hak sahipliği tespitinin "tapu kaydında depo olarak geçtiği" için yapılmaması üzerine yaptığı başvuruda, dostane çözüm yöntemiyle hak sahipliği işlemlerinin yapılmasını sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan bir kişinin depo vasfındaki taşınmazının hak sahipliği işlemleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılmadı.

Taşınmazın tapu kaydında "depo" olarak geçmesine rağmen uzun yıllardır kız kardeşi tarafından fiilen konut olarak kullanıldığını belirten kişi, konut olarak kullanıldığına dair elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinin bulunduğunu ayrıca fatura örnekleri, nüfus kayıt bilgileri, mahalle muhtarlığından alınmış konutta yaşandığını teyit eden yazı ile fotoğrafları da sundu.

"Taşınmazın niteliği" gerekçe gösterilerek başvurusu reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu. KDK, başvuru konusu uyuşmazlığın "dostane çözüm" yöntemiyle sonuçlandırılması adına AFAD ile temasa geçti.

AFAD, başvurucunun itirazının, sunduğu belgeler dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğini ve hak sahipliği talebinin gerçekleştirildiğini KDK'ye bildirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber