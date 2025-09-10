Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı

İzmir polis karakolunu yönelik saldırıda gözaltına alınan 27 kişiden 16 çocuk, ifade işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Saldırganın radikal bağlantıları araştırılıyor.

Haber Giriş : 10 Eylül 2025 11:41
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

İki polisin şehit olduğu, ikisi polis, üç kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

16 ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 27 kişiden 16 çocuk, ifade işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI

8 Eylül tarihinde 16 yaşındaki saldırgan E.B., İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nin önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle polislere yönelik ateş açtı.

Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın ve Ömer Amilağ 'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi.

Saldırıda, polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan saldırgan E.B. de tedavi altına alındı.

POLİS KAKAROLUNA SALDIRAN KİM?

Polis karakoluna saldıran E.B. lise ücüncü sınıf öğrencisi. 16 yaşındaki E.B. isimli saldırganın olay öncesinde radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Zanlı, olay öncesinde radikal dini örgütlerle bağlantıya geçmiş ve ailesini "kafir" olmakla suçlamaya başlamış.

Saldırganın babası, "Son dönemde radikalleşti." dedi.

Savcılar, saldırganın terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.


