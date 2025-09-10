Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Yeni rektör, kişiye özel ilanı iptal etmeli!

Yeni rektör, kişiye özel ilanı iptal etmeli!

İzmir Demokrasi Üniversitesinin önceki yönetimi döneminde ilan edilen kişiye özel öğretim görevlisi süratle iptal edilmeli!

Haber Giriş : 10 Eylül 2025 16:00, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 14:10
Yeni rektör, kişiye özel ilanı iptal etmeli!

Görev süresi sona eren rektörlerin yeni bir atama yapılıncaya kadar işlemleri devam ettirmek üzere görevine devam etmesi ilgili mevzuatın ve teamüllerimizin bir gereğidir.

Ancak, bu süre zarfında rutine dair hizmetlerin sürmesi beklenirken; bazı rektörlerimiz bu dönemi de iş bulma kurumunun irtibat noktası olarak hizmet etme süreci olarak ne yazık ki görebiliyor.

Bu tespitimizi bir örnekle izah ederek, zararın neresinden dönerseniz kazançtasınız düşüncesiyle başta İzmir Demokrasi Üniversitesinin yeni Rektörü olmak üzere ilgililerin dikkatine sunalım.

İlgili üniversitenin önceki yönetimi, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de Rektörlüğe bağlı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırmak üzere kişiye özel şartlar içeren uygulamalı birim statüsünde Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Daha sonra ilan şartı 27 Ağustos 2025 tarihinde şu şekilde düzeltilmiştir:

Görüldüğü üzere, ilan tamamen belirli bir adayı tarif etmekte, kişiye özel şartlar içermektedir. Uygulamalı birim statüsünde hizmet edecek bir öğretim görevlisinde yurt dışı deneyim şartı aramanın izahı yoktur!

Bu sebepten dolayı, göreve yeni atanan Rektör Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU'nun henüz kazanılmış hak doğmadan söz konusu alımı iptal etmesi kamu yararı açısından en doğru adımlardan birisi olacaktır!

