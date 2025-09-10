586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası

İstanbul Şişli'de, zabıta ekipleri tarafından 1 Ocak-9 Eylül tarihleri arasında çevreyi kirletenlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira ceza uygulandı.

Denetimlerin Detayları

Şişli Belediyesi zabıta ekipleri , 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak ve 8 Eylül'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda, araçla gelen bazı şahısların yol kenarına atık eşya bırakıp kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 20 bin lira para cezası uygulandı.

Çevreyi Kirletenlere Uygulanan Cezalar

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yılın başından itibaren yapılan uygulamalarda, çevreyi kirleten toplam 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira para cezası kesildi.