Türkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu

AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu

ING Türkiye'nin 2025 ikinci çeyrek araştırmasına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 54 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerde tasarruf eğilimi toparlanırken, yastık altı altın hala en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 13:23, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 13:26
Yazdır
Türkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, tasarrufu sahipliği oranının yüzde 54 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Son dört çeyrektir benzer seviyede gerçekleşen oran, Türkiye genelinde her iki kişiden birinin tasarruf sahibi olduğunu ortaya koydu.

Tasarruf sahibi kitle incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda iki çeyrektir süren gerileme sona erdi ve önceki çeyreğe göre 5 puan artışla tasarruf sahipliği oranı yüzde 37'ye ulaştı.

Tasarrufu olmayan yüzde 46'lık kesim içinde ise yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 25 olarak belirlendi.Tasarrufu olmayan 18-24 yaş grubunda, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38'e ulaşarak genel ortalamanın 13 puan üzerine çıktı. Bu oran önceki çeyreğe göre 4 puanlık artış gösterdi.

"Düzenli tasarruf yapanlar, yüzde 84 seviyesinde"

Düzenli tasarruf yapanlar, yüzde 84 ile yüksek seviyesini korudu. Bu grubun yüzde 31'i gelirinin yüzde 10'undan azını, yüzde 42'si ise gelirinin yüzde 10-20'sini birikime ayırabiliyor. Tasarruf yapma gerekçeleri arasında yüzde 37 ile "geleceğe yatırım" ve yüzde 25 ile "beklenmedik durumlara karşı güvence" ilk iki sırada yer aldı.

Aynı hanede başka bir bireyin de tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 19'la son üç çeyrektir istikrarlı seyrini sürdürdü.

Tasarrufta yastık altı altın ilk sırada

Tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 35'le ilk sırada, yastık altı lira/döviz nakit yüzde 28'le ikinci sırada yer aldı. Söz konusu araçları yüzde 21'le lira vadeli hesap, yüzde 19'la hisse senedi/borsa ve yüzde 18 oranıyla altın veya değerli taş/metal hesapları takip etti.

Erkekler lira vadeli hesap, hisse senedi ve fonları kadınlara kıyasla daha fazla tercih ederken, kadınlar daha çok yastık altı ve altın hesabına yöneldi.

18-24 yaş grubu olan gençlerde ise hisse senetleri ve borsanın yüzde 28'le ortalamaya göre 9 puan daha yukarıda olduğu gözlemlenirken, altın veya değerli taş/metal hesaplarını tercih etme oranı yüzde 29 oldu. Gençlerin yastık altı tercihlerinin ise genel ortalamaya göre daha düşük olduğu tespit edildi.

Getiri beklentileri uzun vadeden orta vadeye kaydı

Tasarrufu olanların getiri beklentilerinin yüzde 42 ve yüzde 38'le orta ve uzun vadeye dengeli dağıldığı görüldü. Ayrıca önceki çeyreğe göre, getiri beklentilerinin uzun vadeden orta vadeye kaydığı gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 63'ü finansal dengesini korumak için harcamalarını kontrol ettiğini belirtti.

Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyenlerin oranının genel katılımcı kitlesi içinde yüzde 45 seviyesinde olduğu görüldü. Erkeklerde bu oran kadınlara kıyasla daha yüksek oldu.

Katılımcıların yüzde 91'i bankacılık hizmetlerinden yararlanırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık kullananların oranı yüzde 89 ile önceki dönemle benzer seviyede gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber