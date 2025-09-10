Malatya'da iki yük treninin çarpıştığı kazada makinist yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hafif yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 17:07, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 17:46
Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treniyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan makinist, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.