Bakan Kacır: Türkiye, ateş çemberinin ortasında güven ve istikrarın abidesi

Bakan Kacır, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi'nde "Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni"nde, Kura Nehri, Çıldır Gölü ve daha nice tabii güzellikleriyle mert ve cömert insanıyla Ardahan'ın gönüllerinde kıymetli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ardahan'a altyapıyı güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak, gençlere farklı iş imkanları sunacak yeni eser ve hizmetleri kazandırmanın memnuniyeti içinde olduklarını belirten Kacır, açılışını gerçekleştirecekleri 108 milyon lira yatırım tutarına sahip projelerin Ardahan'a hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, tarihi bir kalkınma hamlesine imza attıklarını kaydeden Kacır, "Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata uzanan geniş bir yelpazede çığır açan başarılar elde ettik. Bugün yeniden şekillenen küresel düzenin kilit aktörü, ateş çemberinin ortasında güven ve istikrarın abidesi bir Türkiye var. Küresel tedarik zincirlerinin vazgeçilmez parçası, teknoloji ve üretim üssü bir Türkiye var. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda özgün çözümler geliştiren ve üreten bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış Türkiye hedefiyle, 81 ilimizi yeni projelerle, programlarla ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.

Başlattıkları çok boyutlu kalkınma hamlelerinden Ardahan'ın da payını aldığına işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Son 23 yılda Ardahan'da yaptığımız hizmetler ve şehrimize kazandırdığımız eserler bu doğrultudaki kararlılığımızın bir nişanesidir. KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 223 milyon liralık desteği esnafımıza sunduk. Yatırım teşviklerimizle şehrimizde gerçekleşecek toplam 5 milyar liralık 56 yatırımın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle ilimizin kalkınmasına katkı sunacak yatırımlara kapsamlı teşvik paketleri sunuyoruz. 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirecek ve yerel kaynakları ekonomiye kazandıracak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında Ardahan'da dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, entegre doğal taş işleme tesisi, Türk somonu kuluçkahanesi ve yavru üretim tesisi yatırımlarını öncelikli ve güçlü teşviklerle destekleme kararı aldık."

Toplam 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak yatırımlarla Ardahan'ı yatırım ve istihdamda yeni bir eşiğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Kacır, odak proje başlıklarının sahadan yükselen taleplerin, veriye dayalı analizlerin ve ortak aklın sonucu olduğunu belirtti.

- "Projelere 1 milyar lira kaynak tahsis ettik"

Bakan Kacır, Serhat Kalkınma Ajansının Ardahan ekonomisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"İlimizin ihtiyaçları, yetkinlikleri ve potansiyel gelişim alanları geniş saha çalışması ve yoğun istişarelerle belirledi. Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan ve Şeytan Kaleleri, Kura Vadisi, Çıldır Gölü'yle doğa ve kış turizminde ülkemizin yükselen değeri şehrimiz, nitelikli konaklama yatırımları için doğru adrestir. Ardahan'da gerçekleştirilecek entegre besi ve et işleme yatırımlarının paketleme, soğuk zincir ve dağıtımdan deri işlemeye, yem üretiminden besicilik ve veterinerliğe farklı sektörleri de canlandıracağını, hayvancılıkta katma değeri ilimizde tutacağını, yeni istihdam kapıları açacağını değerlendirdik. Son yıllarda dünya çapında bir markaya dönüşen Türk somonunun yetiştiriciliğinde, ilimiz tatlı su gölleri ve akarsularıyla tabii avantaja sahip. Doğal bazalt ve andezit yataklarımız, ilimizi katma değeri yüksek doğal taş işleme yatırımları için güçlü bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Yeni yatırımlarla Ardahan'ımızı turizmde markalaşan, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi yükselten, madencilikte katma değeri artıran, su ürünlerinde ise ihracata açılan yerel kalkınma hamlemizin örnek şehri haline getireceğiz. Serhat Kalkınma Ajansımız ile DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, Ardahan'ımızda yerel kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürüyor. Bu iki kurumumuz aracılığıyla bugüne kadar şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyen projelere 1 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bilim ve Yaşam Akademisi, Yalnızçam Kayak Merkezi'nin turizm altyapısının geliştirilmesi, Göle Kültür Merkezi, Damal Bebek Evi gibi şehrimizin çehresini değiştiren birçok vizyoner projeyi hayata geçirdik. Tarım ve hayvancılıkta verimliliği, kalite standardını ve rekabet gücünü yükselten adımlar attık. Bugün de kalkınma ajansımızın ve bölge kalkınma idaremizin desteklediği 10 projeyi hizmete alıyoruz."

- "Kafkas arısının gen kaynağını koruyoruz"

Kafkas arısının ana yurdunun Ardahan olduğunu, arıcılıkta markalaştığını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu topraklardaki zengin floranın bereketini kovanlara taşıyan, coğrafi işaret tescilli Ardahan çiçek balı, kalitesi ve aromasıyla şehrimiz ve ülkemiz için kıymetli bir değerdir. Açılışını yaptığımız Kafkas Arı Konağı ile Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projeleriyle, Kafkas arısının gen kaynağını koruyoruz. Şehrimizde, bal analiz-işleme-paketleme ve tanıtım altyapısını güçlendiriyoruz. Propolis, arı sütü, arı zehri, polen ve perga gibi apiterapi ürünlerinde standartları yükseltirken, düzenlediğimiz eğitimlerle kadın ve genç arıcılarımızın yetkinliğini geliştiriyoruz. Gençlerimizin çağın meslekleriyle ve doğru yetkinliklerle buluşması, ülkemiz için istikbal meselesidir. Eğitim Meslek Kazandıracak Projesiyle Ardahan merkez ve Göle'deki üç meslek lisemizde 5 atölyeyi modernize ettik. Usta öğreticilerimizin verdiği eğitimlerle öğretmen ve öğrencilerimizi güncel teknolojiyle buluşturduk. Gezgin STEM uygulamasıyla evlatlarımızı sorgulamaya, araştırmaya, ürün geliştirmeye ve buluş yapmaya yönlendiriyoruz.

Gençlerimizi, bilim ve teknolojiye dayalı güçlü bir iklimde, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak yetiştiriyoruz. 'Kura'nın Bereketi Ardahan'ın Yerel Peynirleri Kadınların Elinde Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle, 195 metrekarelik modern peynir atölyemizi kurup makine teçhizat yatırımlarını tamamladık. Kadın ve gençlere eğitimler verdik. Yerelin üretim hafızasını koruyan, kalifiye personel yetiştiren, usta öğretici istihdamıyla kalite ve üretimi artıran bir model oluşturduk."

- Çoban evlerinin anahtar teslimi yapıldı

Kacır, Ardahan'da tarih ve kültür miraslarını ihya ettiklerini anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"DAP Bölge Kalkınma İdaremizin 4 altyapı projesiyle, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralarda hayvan ve insan refahının iyileştirecek 32 bin 642 metre iletim hattı, 190 adet sac sıvat, 3 adet gölgelik, 8 adet konteyner ve 30 adet çoban evini inşa ederek hizmete sunduk. Kadim şehrimizin eşsiz zenginliklerini değere dönüştürmeye, potansiyelini harekete geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz olarak belirlediğimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimiz kapsamında Ardahan'da et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri işleme, yöresel ürünlerin turizme kazandırılması için önceliklendirme çalışmaları yürüteceğiz. Bunun yanı sıra Ardahan'ımızın önemli merkezlerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Devreye aldığımız eser ve hizmetlerle Ardahanlı kardeşlerimiz doğdukları topraklarda doyacak, büyüdükleri topraklara sırt çevirmek zorunda kalanlar yüzünü yeniden memleketlerine dönecek."

Programda anahtar teslimi ve kurdele kesiminin ardından Bakan Kacır, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi'nde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.