Kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Atıl iş gücü azalıyor!
Atıl iş gücü azalıyor!
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 18:57, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 18:58
Yazdır
Kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyreden Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi girişinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata (44) idaresindeki 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) ve oğlu E.A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan E.A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde tedbir alırken, kamyon sürücüsü Turhan E. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber