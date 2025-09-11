Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,2840 41,2850 41,2900 41,2910 Avro 48,4320 48,4330 48,5820 48,5830 Sterlin 56,0090 56,0190 56,1010 56,1110 İsviçre frangı 51,8550 51,8650 51,9730 51,9830 ANKARA ABD Doları 41,2540 41,3340 41,2600 41,3400 Avro 48,3920 48,4720 48,5420 48,6220 Sterlin 55,9490 56,1590 56,0410 56,2510