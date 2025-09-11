Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,29 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 17:19, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,2840
|41,2850
|41,2900
|41,2910
|Avro
|48,4320
|48,4330
|48,5820
|48,5830
|Sterlin
|56,0090
|56,0190
|56,1010
|56,1110
|İsviçre frangı
|51,8550
|51,8650
|51,9730
|51,9830
|ANKARA
|ABD Doları
|41,2540
|41,3340
|41,2600
|41,3400
|Avro
|48,3920
|48,4720
|48,5420
|48,6220
|Sterlin
|55,9490
|56,1590
|56,0410
|56,2510