İzmir'de eski sevgili dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Olay dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak'ta bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı. Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra içeride bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Ü.A. ve D.T.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.