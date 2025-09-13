Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özgür Özel gitsin Managat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
KPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladı
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in, AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Haber Giriş : 13 Eylül 2025 15:24, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 15:19
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ RESMEN AK PARTİ'DE

Erdoğan törende Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Gürzel, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP'de maruz kaldığı baskılardan ve partinin yönetilemediğinden bahsetmişti.

"KADROLARIMIZI TAKVİYE EDİYORUZ"

AK Parti kadrolarının güçlenmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet veririz. Eğitim programlarımız, teşkilatımızın beraberliğine çok ciddi katkılar yapıyor.

Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz.

"AK PARTİ AİLESNE KATILMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktım. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz."

"BENİ KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Rozet takdimi öncesi kısa bir konuşma yapan Gürzel, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan değerli protokol sevgili kıymetli adalet ve kalkınma partili Üyeler artık yeni ailem beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılım onaylayan değerli cumhurbaşkanımız takdirler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği hevesle heyecanla bekliyorum.

Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum komşularım bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak. Beykoz'un hizmetlerini büyüteceğiz güzel hizmetler vereceğiz sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


