Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ RESMEN AK PARTİ'DE

Erdoğan törende Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Gürzel, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP'de maruz kaldığı baskılardan ve partinin yönetilemediğinden bahsetmişti.

"KADROLARIMIZI TAKVİYE EDİYORUZ"

AK Parti kadrolarının güçlenmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ülkemize o kadar iyi hizmet veririz. Eğitim programlarımız, teşkilatımızın beraberliğine çok ciddi katkılar yapıyor.

Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi, beceri, tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken, diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz.

"AK PARTİ AİLESNE KATILMASININ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktım. Bugün de Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz."

"BENİ KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Rozet takdimi öncesi kısa bir konuşma yapan Gürzel, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan değerli protokol sevgili kıymetli adalet ve kalkınma partili Üyeler artık yeni ailem beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılım onaylayan değerli cumhurbaşkanımız takdirler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği hevesle heyecanla bekliyorum.

Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum komşularım bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak. Beykoz'un hizmetlerini büyüteceğiz güzel hizmetler vereceğiz sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



