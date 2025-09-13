Bakan Kacır, teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113'e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.