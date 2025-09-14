Milli futbolcular Avrupa'yı salladı!

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Spor

Milli futbolcular Avrupa'yı salladı!

Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız muhteşem performanslarıyla futbolseverleri büyüledi. Milli futbolcumuz Arda Güler yine sahneye çıktı ve Real Madrid'i galibiyete taşıdı. Juventus'un Inter ile karşı karşıya geldiği maçta da Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ağları buldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 08:58, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 09:00
Yazdır
Milli futbolcular Avrupa'yı salladı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Estadio Municipal de Anoeta Stadı'ndaki karşılaşamaya hızlı başlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın 32. dakikasında gole giden Mikel Oyarzabal'i düşüren Dean Huijsen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Huijsen, Madrid'de oynadığı 8 maçta toplamda 2 kırmızı kart gördü.

ARDA SAHNEYE ÇIKTI

44. dakikada Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler, düzgün vuruşla farkı ikiye çıkaran golü attı.

56. dakikada Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Real Madrid, puanını 12'ye yükselterek liderliğini korurken Real Sociedad, 2 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Espanyol'u ağırlayacak. Sociedad ise Real Betis'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ GEÇERSİZ

Arda Güler henüz maçında ikinci dakikasında Mbappe'nin pasında topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı, gol geçersiz sayıldı.

Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA SAHNEYE ÇIKTI

Öte yandan Inter'in Juventus ile karşılaştığı maçta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir golle ağları havalandırdı.

KENAN YILDIZ HEMEN CEVAP VERDİ

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmanın 38. dakikada Hakan'ın kaydettiği şık gole harika bir bitirişle yanıt verdi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan, karşılaşmanın ikinci yarısında yine sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu 65. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle skoru 2-2'ye getirdi.

Inter Marcus Thuram'ın golüyle 76. dakikada 3-2 öne geçti. Kenan'ın asistinde Juventus, Khephren Thuram'ın attığı golle skoru eşitledi. Torino devinde Adzic, 90+1 dakikada kaydettiği golle Juventus'u 4-3 öne geçirdi. Nefes kesen maç Juventus'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇIN OYUNCUSU KENAN

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un Inter'i yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Kenan mücadelede 1 gol ve 1 asist yaptı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber