Milli futbolcular Avrupa'yı salladı!

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un Inter'i yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Kenan mücadelede 1 gol ve 1 asist yaptı.

Öte yandan Inter'in Juventus ile karşılaştığı maçta Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir golle ağları havalandırdı.

Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Arda Güler henüz maçında ikinci dakikasında Mbappe'nin pasında topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı, gol geçersiz sayıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Espanyol'u ağırlayacak. Sociedad ise Real Betis'e konuk olacak.

