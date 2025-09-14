KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Ev gençleri istihdama katılacak

Atıl işgücü oranı rekor seviyede! Hükümet, gençlerin ve sosyal yardım alanların iş hayatına katılımını artıracak programlar başlatıyor. Erken yaşta üretim kültürü, beceri geliştirme ve ebeveyn izni düzenlemeleriyle istihdamda değişiklikler geliyor. Türkiye'de her 3 gençten 1'i evde otururken, bu tabloyu değiştirecek adımlar merak uyandırıyor.

Hükümet, tarihin en yüksek seviyelerine çıkan 'atıl işgücü'nün azaltılması için harekete geçti.

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da son günlerde sık sık gündeme gelen 'ev gençleri'nin de dahil olduğu atıl işgücü konusunda atılacak adımlar yer aldı.

Buna göre, program döneminde atıl işgücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve işgücüne katılımı teşvik eden programlar hayata geçirilecek.

Sosyal yardım alana program

Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla işgücüne katılımları artırılacak.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif işgücü programları yaygınlaştırılacak.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, katılımcıların kalıcı istihdama geçişi teşvik edilecek. Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Ev gençlerinin oranı yüzde 33

Türkiye'de 'ev genci' denilen atıl işgücü içindeki 'ne okuyan, ne çalışan ne de iş arayan' grubun oranı da son dönemde artmış durumda. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31.3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Başka bir deyişle Türkiye'de her 3 gençten 1'i evde oturuyor. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14.1.

Tarihi rekor seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranındaki düşüşe karşılık geniş tanımlı işsizlik olarak adlandırılan atıl işgücü oranı tarihin en yüksek seviyelerinde. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı temmuz ayında bir önceki aya göre 3.1 puan azalarak yüzde 29.6 olmuştu. Haziran ayında bu oran yüzde 32.7 düzeyindeydi.

Atıl işgücü nedir?

Atıl işgücü "geniş tanımlı iş gücü" içinde yer alan ancak resmi işsizlik oranına yansımayan kişileri ifade ediyor. Üç ana grubu kapsıyor. Birincisi iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, ikincisi mevsimlik çalışanlar, üçüncüsü eksik istihdamdakiler. (yani part-time çalışmak zorunda kalanlar ama tam zamanlı iş isteyenler)


