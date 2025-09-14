'Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı'

Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Ana sayfaHaberler Spor

'Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı'

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferinin tüm detaylarını açıkladı. Limitler, imaj hakları ve perde arkası gelişmeler şaşırttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 15:25, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 15:24
Yazdır
'Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı'

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuyla kendi şirketinin anlaşma yaptığını söyledi.

Transferin limitlere girmediğini aktaran Safi, "Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı. Bu anlaşmayı yapmadan önce de UEFA ve federasyona sorduk, gizli bir anlaşma da yapmadık gayet açık, kontratımız futbol federasyonunda da var. Sorarak hareket ettik ve Fenerbahçe'mizin limitlerine girmiyor. Biz onun imaj hakkını sahip olmuş bulunuyoruz Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca. Bütün imaj hakları, vergileri, menajerlik ücretlerinin tamamını bizim şirketimiz tamamlayacak" diye konuştu.

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Ekol Spor'a ve Beyaz TV'ye Fenerbahçe'deki seçim gündemi ve transfer süreciha dair açıklamalarda bulundu.

"Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı"

Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Ekol Spor'a konuşan Safi, "Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı. Bu anlaşmayı yapmadan önce de UEFA ve federasyona sorduk, gizli bir anlaşma da yapmadık gayet açık, kontratımız futbol federasyonunda da var. Sorarak hareket ettik ve Fenerbahçe'mizin limitlerine girmiyor. Biz onun imaj hakkını sahip olmuş bulunuyoruz Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca. Bütün imaj hakları, vergileri, menajerlik ücretlerinin tamamını bizim şirketimiz tamamlayacak. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu da limite girmediği için Fenerbahçe şu an Asensio'yu ve Ederson'u da daha rahat transfer etme hakkına sahip oldu. Burada da Fenerbahçe bir kere daha kazanmış oldu. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca bizim şirketimizin bir imaj hakkı kontratı var." dedi.

Seçim süreci ve transferi dönemi hakkında Beyaz Futbol'a konuşan Hakan Safi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Çalışmalara 1 Eylül'de başladık"

Seçim hakkında konuşan Hakan Safi, "Öncelikle Tedesco hocamıza Fenerbahçe camiasına hoş geldin diyoruz. Kendisi çok güzel bir enerjiye sahip. İnşallah bu enerjiyi sahaya da yansıtır ve hep birlikte güzel günler yaşarız. Seçim çalışmalarına biz aslında 1 Eylül'e kadar başlamadık. Neden 1 Eylül? Çünkü yaz dönemini tamamen transferler ve yaz kampıyla geçirdik. Kafamızda, "Şöyle seçime hazırlanalım" diye bir düşünce olmadı. Seçime yönelik özel bir yatırım da yapmadık. Transferlerimizi de seçim için gerçekleştirmedik. Eğer öyle yapmış olsaydık, lig biter bitmez Mayıs-Haziran döneminde aldığımız futbolcuları çok daha yüksek maliyetlerle almak zorunda kalırdık. Ama biz bunu tercih etmedik." ifadelerini kullandı.

"8 numarayı gerek görmedik"

8 numara transferi hakkında sorulan soruya Safi, "Tarihin ve Fenerbahçe yüzyılının en pahalı kadrosunu kurduk. 8 numaraya da artık bence ihtiyaç yok. Ben zaten çok olmasını gerek görmüyorum. Zaten teknik ekibimiz de aynı görüşe sahipti. Biz teknik ekip söyleseydi, 8 numarayı gider alırdık. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı hiçbir topçu yok." cevabını verdi.

"Fikir uyuşmazlığı oldu"

Kendisine yöneltilen, "Mourinho ile yeni sezonda devam etmek hata mıydı?" sorusuna Hakan Safi, "Jose Mourinho iyi bir teknik direktördü. Benim de arkadaşımdı biliyoruzsunuz, ben de ona çok destek oldum. Ama sonlara doğru artık biraz fikir uyuşmazlığı oldu. O yüzden dost kalalım diye karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık. O yüzden Jose Mourinho hala bizim arkadaşımız, hala Fenerbahçe'de büyük emekleri var. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Dostluğumuz onunla bakidir her zaman devam edecektir." cevabını verdi.

"Karakterimize uygun bir futbolcu"

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında konuşan Hakan Safi, "Ali Koç benden bir şey rica etti. Biz de onu kırmadık ve Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye hediye ettik. Göreceksiniz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Bugün de konuştum dün de konuştum bir an önce o maça çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe'de göreceksiniz bu seneki en iyi transferlerinden birisi olacak. Ve iyi ki biz Kerem'i transfer ettik diyeceğiz. Kerem'e çok güveniyorum. Geçen sene sorudm kaç maç yaptın diye 70 maç yapmış 41 tane gole katkısı var, penaltısı yok. Kendisi çok skorer ve çok karakterli bir oyuncu. Tam bizim karakterimize uygun bir futbolcu. Biz yeri gelirse yine, talep olursa da elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyiz." sözlerini sarf etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber