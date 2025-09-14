Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuyla kendi şirketinin anlaşma yaptığını söyledi.

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, Ekol Spor'a ve Beyaz TV'ye Fenerbahçe'deki seçim gündemi ve transfer süreciha dair açıklamalarda bulundu.

"Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı"

Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili Ekol Spor'a konuşan Safi, "Kerem'le benim şirketim 4 yıllık anlaşma yaptı. Bu anlaşmayı yapmadan önce de UEFA ve federasyona sorduk, gizli bir anlaşma da yapmadık gayet açık, kontratımız futbol federasyonunda da var. Sorarak hareket ettik ve Fenerbahçe'mizin limitlerine girmiyor. Biz onun imaj hakkını sahip olmuş bulunuyoruz Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca. Bütün imaj hakları, vergileri, menajerlik ücretlerinin tamamını bizim şirketimiz tamamlayacak. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu da limite girmediği için Fenerbahçe şu an Asensio'yu ve Ederson'u da daha rahat transfer etme hakkına sahip oldu. Burada da Fenerbahçe bir kere daha kazanmış oldu. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca bizim şirketimizin bir imaj hakkı kontratı var." dedi.

Seçim süreci ve transferi dönemi hakkında Beyaz Futbol'a konuşan Hakan Safi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Çalışmalara 1 Eylül'de başladık"

Seçim hakkında konuşan Hakan Safi, "Öncelikle Tedesco hocamıza Fenerbahçe camiasına hoş geldin diyoruz. Kendisi çok güzel bir enerjiye sahip. İnşallah bu enerjiyi sahaya da yansıtır ve hep birlikte güzel günler yaşarız. Seçim çalışmalarına biz aslında 1 Eylül'e kadar başlamadık. Neden 1 Eylül? Çünkü yaz dönemini tamamen transferler ve yaz kampıyla geçirdik. Kafamızda, "Şöyle seçime hazırlanalım" diye bir düşünce olmadı. Seçime yönelik özel bir yatırım da yapmadık. Transferlerimizi de seçim için gerçekleştirmedik. Eğer öyle yapmış olsaydık, lig biter bitmez Mayıs-Haziran döneminde aldığımız futbolcuları çok daha yüksek maliyetlerle almak zorunda kalırdık. Ama biz bunu tercih etmedik." ifadelerini kullandı.

"8 numarayı gerek görmedik"

8 numara transferi hakkında sorulan soruya Safi, "Tarihin ve Fenerbahçe yüzyılının en pahalı kadrosunu kurduk. 8 numaraya da artık bence ihtiyaç yok. Ben zaten çok olmasını gerek görmüyorum. Zaten teknik ekibimiz de aynı görüşe sahipti. Biz teknik ekip söyleseydi, 8 numarayı gider alırdık. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı hiçbir topçu yok." cevabını verdi.

"Fikir uyuşmazlığı oldu"

Kendisine yöneltilen, "Mourinho ile yeni sezonda devam etmek hata mıydı?" sorusuna Hakan Safi, "Jose Mourinho iyi bir teknik direktördü. Benim de arkadaşımdı biliyoruzsunuz, ben de ona çok destek oldum. Ama sonlara doğru artık biraz fikir uyuşmazlığı oldu. O yüzden dost kalalım diye karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık. O yüzden Jose Mourinho hala bizim arkadaşımız, hala Fenerbahçe'de büyük emekleri var. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Dostluğumuz onunla bakidir her zaman devam edecektir." cevabını verdi.

"Karakterimize uygun bir futbolcu"

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında konuşan Hakan Safi, "Ali Koç benden bir şey rica etti. Biz de onu kırmadık ve Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'ye hediye ettik. Göreceksiniz Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Bugün de konuştum dün de konuştum bir an önce o maça çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe'de göreceksiniz bu seneki en iyi transferlerinden birisi olacak. Ve iyi ki biz Kerem'i transfer ettik diyeceğiz. Kerem'e çok güveniyorum. Geçen sene sorudm kaç maç yaptın diye 70 maç yapmış 41 tane gole katkısı var, penaltısı yok. Kendisi çok skorer ve çok karakterli bir oyuncu. Tam bizim karakterimize uygun bir futbolcu. Biz yeri gelirse yine, talep olursa da elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyiz." sözlerini sarf etti.



