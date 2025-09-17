Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti

Kocaeli'de aşırı hız yaptığı için uyardığı sürücü tarafından darbedilen baba konuştu. Mağdur adam, saldırganın kendisine zorla özür dilettiğini belirterek, "Haklı olmama rağmen alttan alıp özür diledim. Ancak o, egosunu tatmin etmek için bana tokat attı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 20:10, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 20:25
Yazdır
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti

İnfiale neden olan görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldi. Okul yolunda iki çocuğuyla yürüyen baba, yanlarından geçen lüks araç sürücüsünü uyardığı için şiddete maruz kaldı.

Durum üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına alırken, işlemleri tamamlanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı

"KARDEŞİ KOLUMA VURDU"

Mağdur adam ise yaşadığı dehşet anlara ilişkin A Haber'e konuştu:

"Biz kendimizi kenara atamadık iki araç arasında kaldık. Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

"ÇOCUĞUMUN ELİNİ İTTİ"

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek iki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor.

Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı. Tanıyan tanımayan herkes bize destek oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" cevabını verdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber