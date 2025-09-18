CHP Olağanüstü Kurultayı iptali talebi YSK'ye taşındı

Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

