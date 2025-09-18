CHP Olağanüstü Kurultayı iptali talebi YSK'ye taşındı
21 Eylül'de yapılacak CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için başvuru, ilçe ve il seçim kurullarının ret kararları sonrası "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na götürüldü. YSK, başvuruyu yarın görüşecek.
CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşındı. Kurul, başvuruyu yarın görüşecek.
CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.
Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı.
YSK, başvuruyu yarın 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.İl Seçim Kurulu kararını verdi: CHP Kurultayı iptal edilmedi CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin başvuru reddedildi