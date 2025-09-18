Kırşehir'de karı-koca silahlı saldırı kurbanı

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü'nde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K. (62), evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Evden silah sesleri duyan komşular, hemen ikamete giderek çiftin saldırıya uğradığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde R.K. ve E.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayetle bağlantılı kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.