Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanan azami faiz oranını %164'ten %139'a çekti. Yeni oranlar 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/16)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2025/23)

MADDE 1- 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "164" ibaresi "139" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İntibak süreci

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddede yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 24/9/2025 tarihinde Merkez Bankasınca ilan edilir ve ilan edilen bu oranlar 1/10/2025 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan 4 üncü maddede belirlenen oranlar uygulanır."

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

