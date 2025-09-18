Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Diyanet İşleri Başkanlığı'na atama yapıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 00:47, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 08:23
Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirildi.

ATAMA KARARLARI

Diyanet işleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safı ARPAGUŞ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Kırşehir İl Müdürü Murat KONAN, görevden alınmış,

- Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin KESLER,

- Sakarya İl Müdürlüğüne Mehmet UÇAR, atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ÖZÇELİK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Cengiz ARABACI atanmıştır.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş kimdir?

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğmuştur.

İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiş, aynı yıl aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

1994 yılında "Aziz Mahmud Hüdayi'nin Nasayıh ve Mevaiz" başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2001 yılında ise "Mevlana'nın Dini Anlatım Metodu" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

2008'de doçent, 2014'te profesör unvanı almıştır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, 2011-2021 yılları arasında aynı fakültede Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul İl Müftüsü olarak atanmıştır.

Safi Arpaguş'un akademik çalışmaları tasavvuf tarihi, tasavvuf kavramları ve kurumları üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle Mevlana Celaleddin Rümi, Mesnevi ve Mevlevilik alanında derinlemesine araştırmalar yapmıştır.

"Mevlana ve İslam: Algı ve Anlatım", "Mevlevilik'te Manevi Eğitim", "Aziz Mahmud Hüdayi: Sohbetler" gibi kitapların yanı sıra Mesnevi şerhleri ve tasavvuf klasiklerinin yayınlanmasında katkıları bulunmaktadır.

Hem akademisyen hem de müftü kimliğiyle toplumsal din eğitimi ve dini hizmetlerde etkin bir rol üstlenen Arpaguş, konferanslar, seminerler ve medya aracılığıyla kamuoyuyla iletişim kurmaktadır. İslam düşüncesi ve tasavvuf alanındaki birikimiyle Türkiye'de önemli bir ilahiyatçı ve din hizmetleri temsilcisi olarak tanınmaktadır.

