'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları üretimin durdurulacağı iddialarını yalanladı ve para basımının devam edeceğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl artan maliyetler gerekçesiyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların ür veren darphanenin, yeni dönemde 50 kuruşların da basımını durdurmayı planladı sürüldü.

