'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), artan maliyetler nedeniyle 50 kuruşun basımına son verdiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 50 kuruşun basımının devam edeceği belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 11:30, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 11:33
Geçtiğimiz yıl artan maliyetler gerekçesiyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların ür veren darphanenin, yeni dönemde 50 kuruşların da basımını durdurmayı planladı sürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları üretimin durdurulacağı iddialarını yalanladı ve para basımının devam edeceğini bildirdi.