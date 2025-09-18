Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Ali Koç: Cihan Aydın'ın atanması Fenerbahçe seçimlerine müdahaledir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçı sonrası hakem Cihan Aydın'ın atanmasına sert tepki gösterdi. Koç, bu ismin pazar günü yapılacak seçimler öncesinde maça verilmesini "Fenerbahçe seçimlerine operasyon" olarak nitelendirdi. "Bu kalp bu vücutta attığı müddetçe MHK Başkanı'nın ne olduğunu tüm Türkiye görecek" diyen Koç, seçim sonrası mücadeleyi daha da sertleştireceklerini söyledi.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Cihan Aydın'ın bu maça atanmasını seçim öncesi bir müdahale olarak değerlendirdi.

"Bu seçim öncesi yapılan bir operasyondur"

Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Soyunma odasında takım da değerlendirdi. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış operasyondur. Kimse bana dijital atama hikayesi anlatmasın. Federasyon da herkes de bunun dijital atama olmadığını biliyor. Buraya en son atanacak hakemi bilerek, isteyerek atadılar. Bu, Fenerbahçe seçimlerine operasyondur, bir müdahaledir."

Başkan Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da sert sözlerle yüklendi:

"Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu bütün ülke görecek. Federasyon başkanı VAR hakeminin hata yapamayacağını söylemişti. Bugün yaşananlar kabul edilemez. Bu iş böyle gitmez."

"Türk futbolunun selameti için çekilsin"

Koç, hakem hatalarının artık Türk futbolunu kaosa sürüklediğini vurguladı:

"Artık Türk hakemleri seçimlere de müdahale ediyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Bu zihniyet Türk futbolunun başında olamaz. Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'ya görevden çekilmesi çağrısı yapıyorum."

"Şampiyon olacağız"

Başkan Koç, tüm yaşananlara rağmen Fenerbahçe'nin hedefinden şaşmayacağını da belirtti:

"Öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bu çocuklar bizi şampiyon yapacak. Bu zihniyet karşısında duramayacak."

