Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait "Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesinde süreyi uzattı.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde, bilgi odasından yararlanmak için son tarihin 15.09.2025 tarihinden, 13.10.2025 tarihine, son başvuru tarihinin 16.09.2025 tarihi saat 16:00'dan, 14.10.2025 saat 16:00'a, ihale tarihinin 17.09.2025 saat 14:00'dan, 15.10.2025 saat 15:30'a, yapılması halinde pazarlık tarihinin 19.09.2025 saat 14:00'dan, 17.10.2025 saat 15:30'a uzatılmasına karar verildi.

"Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 84 milyon TL bedelle Ağustos ayında satışa çıkarıldı.

Söz konusu ticari ve iktisadi bütünlük, Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi'ne ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen uydu ve çok il kablo ortamından televizyon yayın lisansları ile internet ortamından televizyon (İnternet-TV) yayın izni de dahil olmak üzere Flash Haber TV'nin faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.



